Bolsas da Europa fecham sem coesão com reação a balanços e prazo para tarifas

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 14, reagindo a balanços, mas mostraram alívio no quesito guerra tarifária, depois que o governo americano confirmou planos de adotar as chamadas tarifas recíprocas, mas concedeu prazo para negociações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quinta-feira um memorando com o objetivo de taxar os produtos importados de todos os países com as mesmas tarifas que são cobradas dos exportadores americanos. As novas tarifas recíprocas serão impostas individualmente, país por país, após um estudo do Departamento de Comércio, e deverão entrar em vigor no dia 2 de abril.