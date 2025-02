Unilever atende expectativas de lucro, mas projeta crescimento lento em 2025

A Unilever atendeu expectativas de lucro e receita no quarto trimestre de 2024, mas decepcionou ao projetar crescimento lento do faturamento em 2025, devido ao cenário de demanda fraca global, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 13. A multinacional anglo-holandesa revelou um plano de reestruturação, que inclui a listagem na Bolsa de Amsterdã do seu negócio de sorvetes desmembrado, encerrando meses de especulação sobre como a empresa lidaria com a separação da unidade.

A unidade de sorvetes - que inclui as marcas Ben & Jerry's, Magnum e Wall's - permanecerá sediada na capital holandesa e terá listagens secundárias no Reino Unido e nos EUA, disse a Unilever. A empresa também está visando economias de custos de 800 milhões de euros, o que inclui a eliminação de 7.500 empregos globalmente.

Esta unidade gerou um faturamento de 8,3 bilhões de euros em 2024, representando cerca de 14% do faturamento total do grupo. No ano passado, o faturamento da Unilever foi de 60,8 bilhões de euros, representando alta de 1,9% na comparação com 2023. As vendas subjacentes avançaram 4,2% no período, enquanto o lucro líquido teve queda anual de 10,8%, a 6,4 bilhões de euros.

A Unilever projeta um aumento de vendas subjacente em 2025 dentro de sua faixa típica de 3% a 5%, mas alertou que o crescimento do mercado no primeiro semestre provavelmente será moderado, antes de acelerar novamente. Segundo analistas consultados pelo The Wall Street Journal, os resultados vieram em linha com as expectativas, mas as projeções moderadas para o curto prazo decepcionaram por mostrar um ambiente difícil para consumo e investimentos que devem pressionar as margens de lucro.

*Com informações da Dow Jones Newswires