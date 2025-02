Superintendência do Cade aprova aquisição do Julius Baer Brasil pelo BTG Pactual

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da operação brasileira do grupo suíço Julius Baer pelo BTG Pactual. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

"Para o comprador, a operação faz parte da estratégia de expansão do seu segmento de Multi-Family Office, que opera desde 2010. A alienação pelo vendedor de sua operação de gestão de patrimônio doméstica/onshore no Brasil para o Banco BTG Pactual é resultado de uma análise aprofundada do negócio realizada nos últimos 12 meses", afirmaram as empresas no processo.