SPE diz que 2025 tem expectativa de crescimento global moderado e continuidade de desinflação

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda avalia que este ano terá uma expectativa de crescimento global moderado, com a continuidade do processo de desinflação. Entre os riscos para esse quadro estão a adoção de práticas protecionistas pelos Estados Unidos e uma desaceleração mais acentuada da economia chinesa. A conclusão está no documento "2024 em retrospectiva e o que esperar de 2025", publicado nesta quinta-feira, 13. A avaliação da SPE leva em conta as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), de crescimento global de 3,3% em 2025. Enquanto os Estados Unidos devem crescer em ritmo inferior a 2024, ainda por conta de efeitos defasados da política monetária contracionista, são esperadas a recuperação da economia japonesa e crescimento na Zona do Euro. "O processo de convergência da inflação à meta deverá continuar em 2025, estando mais próximo em economias avançadas que em países emergentes, onde a desinflação deverá seguir ainda em ritmo lento", diz.

A SPE alerta para as práticas protecionistas, que vêm sendo adotadas pelo governo de Donald Trump, como um fator de risco para a atividade global e desinflação. "A imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos tende a elevar a aversão global ao risco, contribuindo para o fortalecimento do dólar. Se o saldo líquido das medidas de proteção tarifária levarem à alta na curva de juros americana e a maior inflação nos Estados Unidos, a perspectiva de flexibilização monetária e resiliência do crescimento global em 2024 tende a ser prejudicada, com potencial de afetar principalmente economias emergentes", diz o documento.