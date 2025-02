Secretário diz que Fazenda não enxerga cenário de recessão técnica em 2025

O secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, disse nesta quinta-feira, 13, que a Fazenda não enxerga um cenário de recessão técnica em 2025. Segundo ele, para os dois primeiros trimestres do ano, a pasta trabalha com um ritmo de crescimento ainda importante, muito puxado pelas atividades não cíclicas.

Sobre as expectativas com a arrecadação do governo federal, Mello reconheceu que o crescimento maior baseado no setor industrial, como ocorreu em 2024, tem impacto mais relevante na entrada de receitas.

Para ele, contudo, boas notícias em 2025 estão relacionadas menos com o cenário macroeconômico e mais com medidas como o fim do Perse e a redução do estoque de compensações com a Tese do Século. "Podem nos ajudar a ter resultado tão bom ou melhor que 2024, que é o que buscamos", disse.

Desaceleração forte