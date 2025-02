Para IBGE, fechamento de 2024 no varejo é de estabilidade na tendência de alta

O comércio varejista brasileiro encerrou 2024 com estabilidade estatística, apesar dos resultados de novembro e dezembro no campo negativo. A avaliação é de Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal do Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Santos, o fechamento do ano no varejo configura uma estabilidade dentro da tendência de alta. Ele diz que as variações negativas de novembro e dezembro foram muito próximas à estabilidade, lembrando que o varejo teve um segundo semestre menos favorável, mas ainda atingiu o pico de vendas em outubro.

"No ano, o contexto (macroeconômico) foi mudando. Nesses últimos dois meses de 2024, o contexto já está bastante diferente do que foi no início do ano. Mas a gente teve expansão da massa de rendimentos, expansão do número de pessoas ocupadas ao longo do ano, o crédito estável principalmente no primeiro semestre. Esses fatores impulsionaram inclusive esse primeiro semestre. Foi um primeiro semestre mais forte, que foi diminuindo ao longo do segundo semestre", disse o pesquisador do IBGE.

Por outro lado, uma inflação mais forte no segundo semestre, com destaque para o encarecimento da alimentação no domicílio, prejudicou o desempenho do varejo como um todo, especialmente por conta do peso robusto do setor de supermercados na pesquisa, acrescentou Santos. Além disso, a valorização do dólar ante o real teria impactado especialmente a atividade de equipamentos de informática e comunicação. No segundo semestre, a perspectiva para tomada de crédito também começara a diminuir, concluiu.