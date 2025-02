Musk retirará oferta de US$ 97,4 bilhões se OpenAI seguir como organização sem fins lucrativos

Os advogados do bilionário Elon Musk disseram que ele retiraria a oferta de US$ 97,4 bilhões pela organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI, caso o conselho interrompa a conversão para uma empresa com fins lucrativos. A proposta pelo controle da fabricante do ChatGPT, que foi lançada por um consórcio liderado pelo dono da Tesla na segunda-feira, foi rejeitada pelo CEO da empresa, Sam Altman.

"Não, obrigado, mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões se você quiser", disse Altman em uma publicação no X, usando o nome anterior da plataforma antes de ser comprada por Musk.