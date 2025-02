Investimentos dos brasileiros têm alta anual de 12,6%, a R$ 7,3 tri em dezembro, diz Anbima

O volume financeiro investido pelos brasileiros chegou a R$ 7,295 trilhões no fim de dezembro de 2024, uma alta de 12,6% na comparação com o mesmo mês de 2023, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O crescimento foi puxado pelo varejo de alta renda, que teve alta de 15,4%.

"No private, tivemos um ano com poucos eventos de liquidez que são comuns nesse segmento, como IPOs e follow ons", afirmou Luciane Effting, vice-presidente do Fórum de Distribuição da Anbima, em coletiva realizada nesta quinta-feira, 13.