Ibovespa melhora no fim e sobe 0,38%, aos 124,8 mil pontos, com foco em Trump

O Ibovespa operou bem perto da estabilidade ao longo da maior parte da sessão, e conseguiu sustentar leve ganho no fechamento, chegando ao pico na reta final, após mergulho de 1,69% ontem, no que foi sua maior perda desde 18 de dezembro. Hoje, subiu 0,38%, aos 124.850,18 pontos, praticamente na máxima no fechamento, entre mínima de 123.777,69 e os 124.852,88 pontos no melhor momento da sessão, em que saiu de abertura a 124.372,20. Após ter sido reforçado ontem pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa, o giro ficou hoje em R$ 17,8 bilhões. Na semana, o índice da B3 avança 0,19% e, no mês, acumula perda de 1,02%. No ano, sobe 3,80%.

O dia foi de variações contidas para as ações de maior peso no índice - destaque para a recuperação de Bradesco, com a ON em alta de 1,79% e a PN, de 1,37%, no fechamento. Vale ON encerrou perto da estabilidade (+0,13%). Petrobras também subiu levemente, com a ON em alta de 0,28% e a PN, de 0,11%.