Honda e Nissan confirmam fim das negociações por fusão das operações

A Honda e a Nissan oficializaram nesta quinta-feira, 13, em comunicado conjunto, o fim das conversas pela fusão das operações. As duas montadoras haviam anunciado a intenção de combinar os negócios no fim do ano passado.

O diálogo entre as empresas, no entanto, logo entrou em colapso. A Honda aceitou inicialmente realizar a fusão em termos equivalentes com a rival, mas depois passou a pretender transformar a Nissan em uma subsidiária.