Foxconn: CEO cita conversa com Renault para cooperação sem descartar eventual compra da Nissan

O CEO da Nissan, Makoto Uchida, por sua vez, afirmou que nenhuma discussão formal ocorreu com a Foxconn no nível gerencial. Honda e Nissan cancelaram oficialmente na quinta-feira, 13, sua fusão planejada menos de dois meses depois de anunciá-la, pressionando a problemática Nissan a procurar outras parcerias.

Enquanto busca ajuda, a Nissan disse que cortaria custos no equivalente a US$ 2,6 bilhões, em parte reduzindo algumas operações nas fábricas de Smyrna, no Tennessee, e Canton, no Mississippi.