Fortaleza é um dos cinco destinos mais procurados para o Carnaval, aponta Kayak

Capital cearense aparece em 5º lugar no ranking que conta com maioria de capitais nordestinas e é liderado pelo Rio de Janeiro

O levantamento aponta que a capital cearense aparece em 5º lugar no ranking que conta com maioria de capitais nordestinas e é liderado pelo Rio de Janeiro .

Foto: Divulgação/Liesa Carnaval 2025 no RJ: desfiles no sambódromo são opção muito procurada

O Carnaval deve movimentar mais de R$ 12 bilhões no País, de acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Este valor representa um aumento de 2,1% na comparação com igual período do ano passado.

Em todas as cidades do top-10 houve aumento de custo médio de passagem. Segundo a metodologia, foram consideradas buscas de 1/11/2024 a 29/1/2025 por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do Brasil, para datas de viagem entre 28/2/2025 e 5/3/2025, comparados com 9/2/2024 e 14/2/2024.

Foto: Reprodução Carnaval de Olinda tem bonecos gigantes como característica

E, entre as cidades do top-5, Fortaleza aparece com o maior aumento de custos aos viajantes, com bilhetes aéreos em média 53% mais caros, custando R$ 2.310.