Dólar ganha força com commodities fracas e realização após 3 quedas ante real

O dólar à vista ganhou força até R$ 5,78 na manhã desta quinta-feira, 13, após hesitar nos primeiros negócios. O ajuste positivo da divisa americana pode estar refletindo a queda do petróleo e do minério de ferro e possível realização de lucros, após cair nas últimas três sessões. No mês, as perdas ante o real se acumulam em 1,20%. O mercado de câmbio chegou a ceder de forma pontual, em meio ao recuo dos juros futuros em linha com as taxas dos Treasuries e após os dados de vendas no varejo em dezembro.

As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em dezembro de 2024 em relação a novembro, de acordo com o IBGE, alinhando-se à mediana das estimativas dos analistas. Na comparação com dezembro de 2023, as vendas tiveram alta de 2%. No acumulado de 2024, o crescimento foi de 4,7% no varejo restrito.