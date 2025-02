AIE amplia levemente previsão para alta da demanda global por petróleo em 2025

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou levemente sua projeção para o avanço da demanda global por petróleo este ano e disse que a melhora de cumprimento de cotas de produção entre integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) está reduzindo um esperado superávit no mercado.

Em relatório publicado nesta quinta-feira, 13, a organização com sede em Paris prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 1,1 milhão de barris por dia (bpd) em 2025. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 1,05 milhão de bpd. Com a revisão, a agência agora espera que o consumo atinja média de 104 milhões de bpd neste ano.