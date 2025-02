Vamos inaugurar nesta quinta-feira trecho de linha de transmissão no Amapá, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo vai inaugurar nesta quinta-feira, 13, uma linha de transmissão no Amapá que, segundo ele, vai "resolver definitivamente o problema do apagão que teve em 2020 no Amapá".

"Fizemos uma medida provisória e baixamos muito o preço da energia elétrica porque não era justo o povo do Amapá pagar 44% de reajuste de luz. Foi uma intervenção boa. E amanhã (quinta-feira) vamos inaugurar um trecho da linha de transmissão para resolver definitivamente o problema do apagão que teve em 2020 no Amapá", disse Lula nesta quarta-feira, 12, em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá.