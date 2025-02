Trump deve ser um chamado para despertar Europa 'forte', diz Villeroy de Galhau, do BCE

A Europa deve tratar o presidente dos EUA, Donald Trump, como um chamado para despertar, diz o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau. A eleição de Trump para um segundo mandato na Casa Branca trouxe um esfriamento imediato das relações entre os EUA e a Europa, com ameaças mútuas de tarifas comerciais.

A Europa não deve se deixar pegar desprevenida pela política mercurial de Trump, defendeu Villeroy, em entrevista à Rádio França. "Essa não é uma estratégia econômica viável", afirmou ele. O dirigente argumenta que a União Europeia (UE) tem muitos pontos fortes e não deve fazer nada por si mesma. "É muito desejável que a Europa acorde", concluiu. Fonte: Dow Jones Newswires.