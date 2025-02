Tribunal da Holanda aprova compra de ações da Cnova pelo grupo Casino

O Casino - que também é o maior acionista do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil - executará a sentença da Câmara Empresarial da Holanda contra todos os acionistas que não participaram da transferência voluntária, pagando o preço total de aquisição das ações restantes da Cnova ao fundo de consignação do Ministério das Finanças holandês, como resultado do qual tais ações serão transferidas ao Casino sem ônus e por força de lei.