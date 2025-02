TCU dá 90 dias para Petrobras quantificar valor de indenização em contrato com Tomé-Technip

Caso os valores que foram pagos superem o valor da indenização devida, a determinação do TCU é que a empresa implemente medidas administrativas para o ressarcimento aos cofres da companhia.

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou hoje o prazo de 90 dias para a Petrobras quantificar o valor da indenização devida em antigo contrato com o Consórcio Tomé-Technip, buscando verificar valores pagos indevidamente. O processo cita indício de eventual superfaturamento nos pagamentos.

A Corte fez as determinações em votação de uma representação formulada pelo Ministério Público Federal sobre possíveis irregularidades ocorridas na execução do contrato celebrado com o Consórcio Tomé-Technip, especificamente na prestação de serviços de engenharia na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), localizada na cidade de Cubatão (SP).