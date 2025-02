Powell: é possível que Fed tenha que agir com juro de acordo com tarifas, mas é preciso esperar

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que não faz comentários sobre decisões feitas pelo governo dos EUA e o Congresso a respeito de tarifas sobre importados. "É possível que teremos que agir com juro de acordo (com tarifas), mas é preciso esperar. Adotaremos decisões sobre juros com base em dados, sem foco em uma política particular."

Ele fez os comentários em audiência na Câmara dos Representantes.