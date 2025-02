Powell afirma que Fed não está com pressa para ajustar postura da política monetária nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reafirmou nesta quarta-feira, 12, na abertura de audiência na Câmara dos Representantes dos EUA que os dirigentes do BC dos Estados Unidos não estão "com pressa para ajustar a postura da política monetária" no país.

À exemplo do que comentou na terça-feira, 11, no Senado, Powell ressaltou que a inflação no país baixou, mas ainda está pouco acima da meta de 2,0%, ao mesmo tempo que o mercado de trabalho está vigoroso.