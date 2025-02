Ouro fecha perto da estabilidade com avanço da inflação nos EUA

O ouro fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira, 12, mantendo-se perto da máxima histórica alcançada nos últimos dias, quando encostou nos US$ 3.000 a onça-troy. Mais cedo, a cotação do metal chegou a cair mais de 1%, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos vir acima do esperado e impulsionar o dólar e os juros dos Treasuries americanos, ativos de segurança que costumam operar de maneira oposta à commodity.

Nesta quarta-feira, o ouro para abril recuou 0,13%, a US$ 2.928,70 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).