Opep corta previsão de aumento da oferta de líquidos do Brasil em 2025 e em 2026

Para 2026, a Opep prevê alta da oferta de combustíveis líquidos do Brasil em 200 mil/bpd, a 4,5 milhões de bpd, uma queda ante os 4,6 milhões de bpd previstos no mês anterior.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou a previsão de aumento da oferta de líquidos do Brasil em 2025 em 50 mil barris por dia (bpd), a 4,3 milhões de bpd, segundo relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 12. Em janeiro, a projeção do cartel era de oferta de 4,4 mi bpd neste ano.

Para a Opep, o Brasil será responsável por liderar o crescimento da demanda por petróleo na América Latina no primeiro trimestre de 2025. "Aumento de salários em um mercado de trabalho apertado continua a dar suporte à demanda no Brasil", menciona o relatório.

PIB

A organização manteve a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025, a 2,3%, e em 2026, a 2,5%. Políticas monetárias e fiscais mais rígidas devem restringir o crescimento do país neste ano e a melhora no próximo ano deve ser impulsionada pela flexibilização monetária projetada pela instituição.