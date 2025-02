Lula: vamos nos reunir com setores empresariais e chegar a acordo sobre alta no custo de vida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo tem trabalhado em medidas para o mercado de trabalho, especialmente para atender as pessoas que trabalham por conta própria. Em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá, nesta quarta-feira, 12, Lula disse que tem conversado com empresários, que se queixam que não conseguem mão de obra para suas empresas por causa dos benefícios sociais oferecidos pelo governo.

"Tenho conversado com muitos empresários e eles se queixam muito que querem contratar mão de obra e não existe, e eles jogam culpa nos benefícios que o governo oferece. O governo oferece benefício na perspectiva de que as pessoas possam conseguir empregos e sair do benefício, porque ele é para ajudar os mais necessitados", declarou.