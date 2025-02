Lula diz que irá o Japão com a perspectiva de abrir mercado para a carne brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que viajará ao Japão no dia 27 deste mês para tentar abrir o mercado japonês para as exportações de carne do Brasil.

"Eu agora dia 27 vou para o Japão com a perspectiva de abrir o mercado do Japão para a carne brasileira. Já tinha aberto em 2005 para comprar frutas brasileiras. É assim que o Brasil é respeitado", declarou, em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá, nesta quarta-feira, 12.