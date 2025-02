Inflação caiu de níveis elevados, estamos esperando para ver como evolui, diz Powell

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 12, que a inflação desacelerou de níveis elevados, ao mesmo tempo em que disse que as autoridades monetárias estão esperando para ver como os preços evoluem.

O presidente do Fed participa de audiência na Câmara dos Representantes dos EUA, após cumprir etapa na véspera no Senado como parte dos depoimentos semestrais ao Congresso americano na sequência da apresentação do relatório sobre as condições da economia preparado pelos dirigentes do Banco Central americano.