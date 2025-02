Haddad participa de evento da NIB, se reúne com Lula e concede entrevista a Datena

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpre agenda que inclui a cerimônia de um ano do Nova Indústria Brasil (NIB), reunião com Lula e uma entrevista ao jornalista José Luiz Datena, do SBT, nesta quarta-feira, 12.

O primeiro compromisso do ministro, às 11h, é a cerimônia do primeiro ano do NIB, no Palácio do Planalto. Este evento ocorre no mesmo horário em que estava prevista a participação do ministro no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, evento que ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Apesar de constar da programação do encontro desde a semana passada, a participação do ministro não entrou na agenda oficial.