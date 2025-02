Galípolo: leilões de dezembro foram feitos para garantir equivalência de swap e dólar à vista

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 12, que os leilões de dólares realizados em dezembro pela autoridade monetária se deram para garantir equivalência de swap e dólar à vista. "Naquele momento, todas as mensurações indicavam essa necessidade de a gente dar liquidez para essa saída (de dólares), para poder manter os devidos canais de transmissão, e equivalência entre o swap e o spot. Essa foi a intenção", disse, durante seminário sobre Política Monetária Brasileira, promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio de Janeiro.

Galípolo relatou que o BC constantemente faz monitoramento do fluxo de saída de recursos e do nível de estresse que o Cupom Cambial estava apresentando. Na fala, ele citou dois textos que, segundo o diretor, "foram muito felizes" ao explicar "como é que se deram a racionalidade e a lógica" por trás das intervenções da autoridade monetária no mercado de câmbio: um escrito pelo economista Márcio Garcia e outro, do HSBC.