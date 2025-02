Fazenda informa que entrevista de Haddad a Datena não será realizada nesta quarta-feira

A entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao jornalista José Luiz Datena, do SBT, prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 12, não será mais realizada. Em nota, a assessoria da Fazenda informou que o cancelamento ocorreu "por razões internas do SBT".

"A emissora reitera o interesse em fazer a entrevista com o ministro em uma nova data, ainda não agendada e que será informada oportunamente", diz a Pasta.