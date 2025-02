Embraer prevê R$ 20 bilhões em novos investimentos até 2030, diz CEO

O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse nesta quarta-feira, 12, que a empresa investirá algo próximo de R$ 20 bilhões até 2030. Ele deu a declaração no Palácio do Planalto, em cerimônia do Nova Indústria Brasil (NIB), programa do Executivo para desenvolvimento industrial. A solenidade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Esse valor será destinado a atender ao aumento da produtividade. De aeronaves e desenvolvimento de novos produtos, como as aeronaves elétricas Iviton, os nossos carros voadores, que serão fabricados no Brasil pela EVE, a empresa do Grupo Embraer", disse o empresário. Gomes Neto disse que a empresa trabalha "intensamente" para aumentar eficiência e produtividade.