Consertar déficit público precisa de progresso no longo prazo e apoio bipartidário, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que "já passou o tempo" do Congresso para agir a fim de conter a velocidade de alta do déficit público dos EUA. "Consertar o ritmo do déficit precisa de progresso no longo prazo com apoio bipartidário", disse.

De acordo com Powell, há uma perspectiva de manutenção da boa situação econômica dos EUA nos próximos anos. "Tivemos cinco anos de alta produtividade. Com a continuidade de elevada produtividade, o potencial do PIB dos EUA pode ser de 2,0% a 2,25%", comentou.