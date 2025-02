Cisco eleva projeções após lucro e receita do 2º trimestre fiscal acima do esperado

A Cisco Systems aumentou sua perspectiva de receita para o ano inteiro, uma vez que as vendas superaram as expectativas em seu segundo trimestre fiscal, impulsionadas pela forte demanda do setor.

Nesta quarta-feira, 12, a empresa de equipamentos de rede aumentou sua perspectiva de receita para o ano fiscal para um valor entre US$ 56 bilhões e US$ 56,5 bilhões, em comparação com um valor entre US$ 55,3 bilhões e US$ 56,3 bilhões. Ela agora espera ganhos ajustados por ação de US$ 3,68 a US$ 3,74, acima dos US$ 3,60 a US$ 3,66. Os analistas previram uma receita de US$ 56 bilhões e um lucro ajustado de US$ 3,66 por ação.