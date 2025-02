Carrefour: comitê é favorável à transação e Rothschild acredita que relação de troca é justa

O Carrefour Brasil informou que o Comitê Independente, formado pela companhia para revisar e negociar os termos da reorganização societária com a matriz, emitiu uma opinião favorável à transação. Além disso, o Comitê recebeu um parecer do Rothschild & Co Brasil, um dos seus assessores financeiros no processo, indicando que a relação de troca proposta é considerada "justa", do ponto de vista financeiro.

Além do Rothschild & Co Brasil, o Comitê contratou o Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados para atuarem como seus assessores legal e financeiro, respectivamente.