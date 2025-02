Cade nega pedido da 3R Petroleum para arquivar auto de infração em compra de ativos da NTE

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não acolheu, por unanimidade, um pedido da 3R Petroleum Offshore para arquivar processo relacionado a um auto de infração aplicado com base no entendimento de que a empresa forneceu informações equivocadas à autarquia. As informações equivocadas dizem respeito à negociação para a compra de ativos detidos pela Nova Técnica Energy Ltda (NTE).

O Cade manteve multa de R$ 206 mil, com desconto de 15%. O relator Diogo Thomsom de Andrade disse que os custos associados a uma nova notificação, em função das inconsistências da primeira, "não caracterizam punição", mas sim a responsabilidade das partes pela operação.