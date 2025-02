Bolsas da Ásia fecham em alta, com salto de ações do setor imobiliário

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que ações do setor imobiliário chinês saltaram, deixando preocupações com disputas tarifárias em segundo plano. Notícia da Bloomberg de que o governo chinês estuda um plano de resgate equivalente a US$ 6,8 bilhões para a incorporadora China Vanke impulsionou o apetite por risco nos mercados chineses e em Hong Kong.