BC tomará o tempo necessário para ter certeza de que novos dados são tendência, diz Galípolo

Ao comentar nesta quarta-feira, 12, os dados do setor de serviços de dezembro de 2024, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou crescimento em relação a igual mês em 2023 com quatro das cinco atividades de serviços registrando avanços, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, deixou claro que a autoridade monetária "vai tomar o tempo necessário para ter certeza de que os novos dados são uma tendência".