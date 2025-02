Alckmin defende cotas de importação de aço pelos Estados Unidos

Alckmin diz que vai buscar autoridades norte-americanas para negociar cotas de isenção / Crédito: FÁBIO LIMA

"Sempre é um bom caminho a gente buscar o ganha-ganha", defendeu Alckmin após evento no Palácio do Planalto.

O vice-presidente lembrou que os Estados Unidos têm um superávit de US$ 7,2 bilhões com o Brasil, ou seja, vendem mais bens e serviços do que compram. Além disso, segundo ele, a taxa de importação final do Brasil para produtos norte-americanos é baixíssima, de 2,7%, já que muitos produtos importados têm alíquota zero, como máquinas e equipamentos. “Então, nós vamos dialogar para buscar um bom entendimento. Não tem guerra tributária, tem entendimento baseado no interesse público”, reafirmou. >> Entenda como a taxação do aço pelos EUA impacta exportações do Brasil