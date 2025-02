Vendas no varejo crescem 2,8% em janeiro ante dezembro de 2024, mostra índice Stone

As vendas do comércio brasileiro cresceram 2,8% em janeiro deste ano, ante o mês anterior. Na comparação anual, o primeiro mês deste ano também mostrou alta de 1,9%, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS). Para o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, Matheus Calvelli, o crescimento em janeiro pode ter sido influenciado por uma base de comparação baixa, após quedas seguidas em novembro e dezembro. "A alta mensal é um bom sinal para o setor, ainda que o cenário macroeconômico sinalize cautela", diz.

Por isso, o índice também identificou que no mês de janeiro o comércio digital apresentou queda mensal de 1,6%, enquanto o comércio físico registrou alta de 1,5%. Segmentos e regiões O estudo da Stone também identificou que todos os oito segmentos analisados reportaram alta em janeiro, ante o mês anterior. O setor de Tecidos, Vestuário e Calçados foi o que registrou maior crescimento (4,8%), seguido por Artigos Farmacêuticos (2,2%) e Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (2%).