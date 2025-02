Super Micro Computer frusta expectativas com estimativa de lucro por ação no trimestre

A Super Micro Computer estimou ter registrado lucro líquido ajustado na faixa entre US$ 0,58 e US$ 0,60 por ação no trimestre encerrado em dezembro, estagnado em relação a igual período do ano anterior. O resultado frustrou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 0,61. Por outro lado, as vendas saltaram cerca de 54% na comparação anual do trimestre, estimadas na faixa entre US$ 5,6 bilhões e US$ 5,7 bilhões. Neste caso, a previsão era de US$ 5,76 bilhões.

Os números aparecem em um atualização preliminar para o segundo trimestre fiscal de 2025, equivalente aos três meses finais de 2024. A empresa ainda não divulgou um aguardado relatório anual sobre as métricas financeiras do ano fiscal de 2024, após problemas com a auditoria.