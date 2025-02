Padilha diz que governo quer aprovação de PEC sobre débitos dos municípios neste semestre

As declarações ocorreram na cerimônia de abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, na manhã desta terça-feira, 11, em Brasília, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Foi por orientação do presidente Lula que o governo, dialogando com o Senado, conseguiu aprovar no ano passado a PEC 66, que é uma preocupação tão grande dos municípios", declarou. "Está na Câmara, e eu quero aqui fazer um agradecimento ao presidente Hugo Motta, tomou posse na semana, dialogamos com ele da importância", continuou.

Padilha acrescentou: "O presidente Hugo Motta já encaminhou a todos os líderes partidários na semana passada o pedido para a indicação de membros para instalar a comissão especial da PEC 66, para aprovarmos neste semestre esse avanço tão importante para os municípios brasileiros e também para os Estados."

Na ocasião, o ministro também enalteceu a obtenção de recursos para os municípios durante o governo Lula e afirmou que, em breve, haverá o anúncio da nova seleção do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com R$ 50 bilhões para os municípios.