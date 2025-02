Moedas Globais: dólar recua em sessão sem catalisador evidente antes do CPI nos EUA

O dólar recua nesta terça-feira, 11, frente à maioria das moedas, acentuando as perdas no fim da tarde no exterior. Os motivos exatos da perda de força da moeda americana eram desencontrados, mas coincidiram com a circulação de relatos de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicou estar aberto a conduzir troca de território com a Rússia como parte de negociação para acabar com o conflito. A dinâmica precedia ainda divulgação do índice de inflação ao consumidor de janeiro nesta quarta-feira após o mercado assimilar fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterando que o BC não tem pressa para reduzir a taxa de juros no curto prazo. O índice DXY, que mede o dólar ante rivais, caía 0,33%, a 107,963 pontos, após mínima de 107,782 pontos. Às 17h50 (de Brasília), o euro subia a US$ 1,0370 e a libra avançava a US$ 1,2449. Na contramão, o dólar seguia firme ante a moeda japonesa, cotado a 152,57 ienes.

Zelensky teria afirmado que a Ucrânia se preparou para oferecer troca de território com a Rússia, segundo a AFP. A informação acabou coincidindo com a ampliação da desvalorização do dólar, após a moeda ter subido na véspera com expectativa do anúncio oficial das tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio para os Estados Unidos. Prometida pelo presidente americano, Donald Trump, a medida foi confirmada após o fechamento da Bolsa de NY na segunda-feira.