Membro do Fed diz esperar crescimento de cerca de 2% no PIB real dos EUA em 2025 e em 2026

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Williams reforçou o compromisso do Fed em atuar para assegurar a estabilidade de preços e o pleno emprego, os dois lados do mandato. "As decisões do Comitê sobre futuras ações de política monetária continuarão a ser baseadas na totalidade dos dados, na evolução das perspectivas econômicas e nos riscos para atingir nossas metas", disse ele, que vê o mercado de trabalho ainda sólido.