Haddad vai ao Oriente Médio para FMI e estreitar relações com Catar, Arábia Saudita e Emirados

Os compromissos já começam no domingo, 16, em Riade, na Arábia Saudita. Embora o gancho da viagem seja o evento do FMI, o chefe da equipe econômica vai combinar o compromisso com encontros bilaterais no intuito de se aproximar da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Catar.

Segundo interlocutores, o desejo de estreitar a relação com os três países do Oriente Médio é antigo e agora foi reforçado pelo contexto da presidência brasileira no Brics. A avaliação da Fazenda é de que essas nações se revelaram pilares de estabilidade e de dinamismo econômico do sistema internacional.

Interessa também à Fazenda o engajamento com economias produtoras de energias fósseis que estão motivadas em modernizar suas fontes para gerações mais limpas. Até o momento não há previsão de anúncios de investimentos, mas a intenção de Haddad e sua equipe é de se inteirar sobre projetos que já estão em estágio mais maduro. Portanto, no cardápio de temas que serão tratados estão a transição energética e o aperfeiçoamento da cooperação bilateral por meio de acordos de investimentos e outras iniciativas entre o Brasil e os três países.

A agenda, que começa em Riade, estreia com uma reunião bilateral com o ministro de Investimento da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, às 12h do horário local. Al-Falih já foi o anfitrião de viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice, Geraldo Alckmin, à Arábia Saudita. A Fazenda considera que o Brasil tem uma presença importante no país, por exemplo, com a operação de produtores de proteína brasileiros instalados lá.

Ainda no domingo, Haddad viaja a Al-Ula, também na Arábia Saudita, onde acontecerá o evento do FMI. Às 18h30, ele encontrará numa reunião bilateral o ministro das Finanças Catar, Ali bin Ahmed Al Kuwari. A pasta chefiada por Haddad avalia que pode dar mais dinamismo à cooperação bilateral entre o Brasil e o Catar, e portanto usará a agenda para tentar avançar no tema.