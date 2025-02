Estados ainda avaliam Propag e os vetos do governo, diz novo presidente do Comsefaz

O novo presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), Flávio César Mendes de Oliveira, do Mato Grosso do Sul, afirmou que os Estados ainda estão avaliando o texto e os vetos do governo ao projeto que criou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Essa etapa antecede a discussão a ser feita no órgão para um eventual posicionamento diante da nova regra para renegociação de dívidas dos entes subnacionais, até porque o desfecho sobre manutenção ou derrubada dos vetos ainda está em aberto.

Em café com jornalistas, Oliveira ponderou que cerca de quatro Estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul - concentram cerca de 90% das dívidas, ainda que cada ente enfrente seus desafios. "O Propag traz uma linha de critérios e isso ainda está sendo analisado, discutido e avaliado praticamente por todos os Estados da federação. Ainda tem a questão dos vetos, que a gente não sabe ainda qual que vai ser o desfecho disso e vai depender dessa análise profunda que cada Estado está fazendo de acordo com as suas realidades para a gente poder entender se isso realmente vai ser benéfico ou não de acordo com a realidade de cada um. Nós precisamos ainda de mais um tempo para o amadurecimento disso", afirmou.