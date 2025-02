É apropriado manter juros estáveis por um tempo com abordagem paciente, diz dirigente do Fed

A presidente da distrital de Cleveland do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Beth Hammack, afirmou que é apropriado que as taxas de juros se mantenham estáveis por um tempo e que uma abordagem paciente permite uma melhor avaliação da economia. Em discurso na Universidade do Kentucky, nesta terça-feira, 11, ela defendeu que a política monetária do Fed está apenas "modestamente restritiva" e o BC americano está bem posicionado para responder às mudanças na economia dos Estados Unidos.

"Fizemos um bom progresso, mas meta de inflação a 2% ainda não está próxima", disse a dirigente, ao mencionar que o arrefecimento do mercado de trabalho americano cooperou para a melhora. Para o médio prazo, no entanto, ela acredita que existem "boas razões" para esperar que a inflação caia gradualmente para 2%. "Neste momento, a economia está em um bom lugar, e a política está calibrada para nos manter aqui com condições saudáveis no mercado de trabalho e pressão descendente contínua sobre a inflação para um retorno à nossa meta de 2%", afirmou.

Cenário-base

A presidente da distrital do Cleveland do Federal Reserve afirmou que, em seu cenário-base, um aumento das taxas de juros não é considerado, já que a economia dos Estados Unidos está em uma boa posição. Na rodada de perguntas e respostas no evento na Universidade de Kentucky, ela disse que o BC norte-americano pode estar próximo da taxa neutra.