Carnaval deve movimentar R$ 744,2 milhões no Ceará, diz Setur

Montante representa um aumento de 18,3% sobre o que as festas giraram no ano passado

As festas de Carnaval de 2025 devem movimentar R$ 744,2 milhões na economia cearense, segundo projeta a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE).

O recurso é 18,3% maior do que o calculado no ano passado e diz respeito a todos os negócios com relação direta com as festividades, que ocorrem entre os dias 1º e 4 de março deste ano.