Bourbon, jeans, e motocicletas: os possíveis alvos da Europa em resposta às tarifas de Trump

Bernd Lange, presidente do comitê de comércio do Parlamento Europeu, alertou que as medidas comerciais anteriores foram apenas suspensas e poderiam ser facilmente reativadas legalmente.

A Comissão da UE, que negocia as relações comerciais em nome do bloco, disse que não está claro quais contramedidas seriam aplicadas, mas autoridades e observadores disseram que elas teriam como alvo os Estados republicanos e as exportações tradicionalmente fortes dos EUA.

O vice-presidente da Comissão da UE, Maro efcovic, disse que as tarifas são "economicamente contraproducentes, especialmente considerando as cadeias de produção profundamente integradas estabelecidas por meio de nossos amplos laços transatlânticos de comércio e investimento".

"Protegeremos nossos trabalhadores, empresas e consumidores", disse efcovic, mas acrescentou que "esse não é nosso cenário preferido". "Continuamos comprometidos com o diálogo construtivo. Estamos prontos para negociações e para encontrar soluções mutuamente benéficas sempre que possível."

A UE estima que o volume de comércio entre os dois lados é de cerca de US$ 1,5 trilhão, representando cerca de 30% do comércio global. "Há muita coisa em jogo para ambos os lados", disse ele à legislatura da UE.

Embora o bloco tenha um superávit substancial de exportação de mercadorias, ele diz que isso é parcialmente compensado pelo superávit dos EUA no comércio de serviços.

A UE afirma que o comércio de mercadorias atingiu € 851 bilhões (US$ 878 bilhões) em 2023, com um superávit comercial de € 156 bilhões (US$ 161 bilhões) para a UE. O comércio de serviços foi de € 688 bilhões (US$ 710 bilhões), com um déficit comercial de € 104 bilhões (US$ 107 bilhões) para a UE. Fonte: Associated Press.