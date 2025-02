Alcolumbre: Lula foi eleito e Parlamento tem de estar ladeado com governo e ajudar com agenda

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que o Legislativo tem que estar "ladeado" às agendas do governo para contribuir e aperfeiçoar tal cronograma com o olhar do Parlamento. Em sua visão, a relação pacífica entre as presidências do Senado e da Câmara, sob Hugo Motta (Republicanos-PB), vai fazer com que se colha bons frutos tanto do lado do Congresso quanto do governo.

"O governo do presidente Lula, o governo que foi eleito pelo povo brasileiro, e o Parlamento precisam estar ladeados às agendas do governo, logicamente colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do Parlamento", disse Alcolumbre. "E é dessa maneira que a gente trata a relação institucional entre os Poderes, mas muito especialmente entre o Executivo e o Legislativo."