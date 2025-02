AIG tem lucro por ação diluída abaixo da expectativa no 4º tri e prejuízo em 2024

A American International Group (AIG) teve lucro líquido de US$ 898 milhões no trimestre encerrado em dezembro. O lucro por ação diluída no período foi de US$ 1,43, maior do que o mesmo período do ano passado (US$ 0,12), mas abaixo do previsto por analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,50.

No quarto trimestre de 2024, a AIG devolveu aproximadamente US$ 2,1 bilhões aos acionistas por meio de US$ 1,8 bilhão em recompras de ações ordinárias, representando aproximadamente 24 milhões de ações, e US$ 244 milhões em dividendos de ações ordinárias. A liquidez da matriz da AIG era de US$ 7,7 bilhões em 31 de dezembro de 2024.