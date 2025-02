AçoBrasil diz estar confiantes no diálogo entre Brasil e EUA para voltar às bases de 2018

Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os EUA / Crédito: Fabio Lima

O Instituto AçoBrasil afirmou em nota que as empresas associadas estão confiantes na abertura de diálogo entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil para restabelecer o fluxo de produtos de aço para o país americano nas bases acordadas em 2018. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para o Instituto, essa negociação se daria em razão da parceria ao longo de muitos anos entre os dois países e por entender que a taxação de 25% sobre os produtos de aço brasileiros não será benéfica para ambas as partes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O AçoBrasil afirma que recebeu com "surpresa" a decisão do governo dos EUA de estabelecer alíquota de importação do aço para 25%, independentemente da origem, derrubando, no caso do Brasil, acordo firmado no primeiro mandato do presidente Donald Trump, em 2018, para importação do aço brasileiro.