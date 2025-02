Turismo deve movimentar R$ 12 bi com o Carnaval de 2025, alta de 2,1% ante 2024, diz CNC

Movimentação de foliões no Pré-Carnaval na Estação das Artes, com o bloco carnavalesco "Pra quem gosta é bom", em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

O setor de turismo brasileiro deve movimentar R$ 12,03 bilhões em receitas decorrentes do Carnaval deste ano, um aumento real de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). "Este crescimento está diretamente relacionado ao avanço no número de turistas estrangeiros, impulsionado pelo câmbio e pela diversidade de atrativos culturais do Brasil. Se confirmada a projeção, este será o melhor Carnaval desde 2015", informou a CNC, em nota.

Os bares e restaurantes devem concentrar a maior fatia de receitas geradas pelo Carnaval, R$ 5,4 bilhões, seguidos pelos serviços de transporte de passageiros (R$ 3,31 bilhões) e de hospedagem (R$ 1,28 bilhão). Os três segmentos somarão 83% do total movimentado pelo turismo no período.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "A concentração de receitas em setores como alimentação, transporte e hospedagem mostra como o Carnaval movimenta diretamente a economia local e favorece o fortalecimento do setor de serviços", declarou Fabio Bentes, economista responsável pelo estudo da CNC, em nota oficial. Segundo Bentes, a desvalorização do real frente ao dólar "tem colocado o Brasil no radar dos viajantes internacionais". Dados da Embratur revelam que o Brasil alcançou um recorde de 6,66 milhões de turistas estrangeiros em 2024. "A receita acumulada do turismo no ano passado também foi histórica, chegando a US$ 7,34 bilhões", diz a CNC.